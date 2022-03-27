وزيرة الثقافة تعلن الاجندة الابداعية فى رمضان 2022

اعلنت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المعظم والتي تاتى فى إطار الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو وتهدف الى الحفاظ على الهوية وتبرز دور الابداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى وتشمل 1479 فعالية فنية وفكرية وابداعية تقام فى الفترة من 7 حتى27 رمضان ويتم تنفيذها فى مختلف محافظات مصر وجاءت كالتالى :-

• دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر 49 حفلا رمضانيا تبدأ فى التاسعة والنصف مساء وتقام على مسارحها المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وتتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا ، وتضم 3 حفلات على مسرح النافورة للنجوم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، علي الحجار ، السورى طارق العربى طرقان وأبناؤه ، وعلى المسرح المكشوف تقام 10 حفلات لكل من فريق براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، الاردنية مكادي نحاس ، التونسية غالية بنعلي، فرقة ام كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار ، الشيخ ياسين التهامي ، السورية لينا شاماميان ، درامر تيم ، المرنم ماركو ممدوح ، ويحتضن المسرح الصغير 6 سهرات اسلامية تبدا فى التاسعة مساء وتضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول المغرب، تونس ، الجزائر ، اليمن، اندونيسيا وفلسطين الى جانب امسية لصالون الاوبرا الثقافى، كما يحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية 4 حفلات لكل من فرقة ونس ، فرقة التسبيح القبطي بقيادة المايسترو ضياء صبري ، التونسية مليحة ، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال .، ويشهد مسرح الأوبرا بالاسكندرية 3 حفلات لكل من، التونسية غالية بنعلي ، الاردنية مكادي نحاس ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي كما يستقبل مسرح أوبرا دمنهور حفلين لكل من محمود التهامي ، فرقة نور النبي للإنشاد الديني بالاضافة إلى أمسيتين ضمن نشاط الصالون الثقافى ، ويتواصل برنامج الموسم الفنى للأوبرا على مختلف المسارح بحفلين لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، أوركسترا القاهرة السيمفوني ، مركز تنمية المواهب، حفلين للفرقة القومية العربية للموسيقى ، حفلين لفرقة الإنشاد الديني ، فرقة الموسيقى العربية للتراث ، أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية ، ثلاث حفلات لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء ، كلثوميات ، وهابيات , نادي السينما ، نادي فنون الأوبرا ، حفلين من أعمال بليغ حمدي ومحمد الموجي.

• قطاع الفنون التشكيلية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور 156 نشاطا فعليا و66 نشاطا الكترونيا يشمل مجموعة من الورش والحرف التراثية بالمواقع والمتاحف التابعة هى ورشة للمشغولات الجلدية ، الدورة التجريبية الخامسة للفنون البصرية 2021/2022 " صالون المبدع العربى الصغير " في مجالات : Family art ، ورشة المتحف ، تصميم مواقع ، الروبو آرت ، ورشة صنعتك سندك ، الكتابة الإبداعية ، ورشة الفنانين الزائرين ، التفكير الإبداعي للكبار ، Action Painting، إحتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وتكريم أبطال حرب أكتوبر البواسل والفنانين الذين قدموا دراما وطنية، الاحتفال بذوى القدرات الخاصة من الأيتام بمشاركة فرقة أجيال وان ، صالون الحضارة للأدب والفنون ويقيم " الليلة المحمدية " وتحييها فرقة الروضة للإنشاد الدينى، ورشة تصميم أجمل فانوس مع الأيتام إحتفالا بيوم اليتيم، أمسية رمضانية تتضمن ورشة رسم وانشاد دينى بالتعاون مع مديرية التعليم بالقاهرة، مسابقة رسم للإحتفال بأعياد سيناء، ورشة خط عربى إسلامى وزخارف اسلامية، نشر فيديوهات على صفحة الفيس بوك الخاصة بالموهوبين فى الإنشاد الدينى والشعر، ندوة بعنوان (القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، ورشة رسم للاطفال بعنوان العاشر من رمضان يوم الكرامة والانتصار، حفل إنشاد دينى رمضانى، بمناسبة الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، ندوة بعنوان نصر رمضان علم وإيمان ، استكمال المرسم الدائم للكبار ورشة طباعة وموزاييك ، تواشيح دينيه وأغانى وطنية ، برنامج أهلاً رمضان وعمل فانوس وزينة رمضان بأشكال مبتكره، مسابقة ااستلهام القاهرة عاصمة للثقافة ، معرض تصوير فوتوغرافى "أون لاين " عن القاهرة القديمة، معرض للخط العربي والزخارف الاسلامية، بالاضافة إلى عدد كبير من المعارض النوعية والصالونات الفنية لمجموعة متميزة من الفنانين التشكيليين، ومجوعة منتقاة من الورش التخصصية في" الحلي، أعمال القشرة على الخشب، الرسم على الجلود، الرسم على الزجاج، الملابس التراثية، الأويما، المشغولات الجلدية، الديجوباج والنسجيات المرسمة"، وورش الرسم والتلوين إضافة إلى تنظيم عدد من الحفلات الفنية والأمسيات الفكرية والإبداعية والورش التدريبية.

• الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة 578 فعالية فكرية وفنية وإبداعية بجميع محافظات الجمهورية منها سور القاهرة الشمالي الذى يشهد عرض فيلم تسجيلى بعنوان القاهرة القديمة التاريخية من انتاج المركز القومى للسينما ، أوبريت هنا القاهرة ، فرقة أوبرا عربى ، فرقة الحضرة للانشاد الصوفى ، كما يستضيف مسرح الطفل بسور القاهرة الشمالي عروض فنية متخصصة وفرق خارجية فنية منها أوركسترا الانامل الصغيرة (صندوق التنمية الثقافية)، عروض سينمائية للاطفال من انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة ، مسرحية مملكة القرود لفريق العرائس بقصر ثقافة جاردن ستي للطفل ، عرض كورال أطفال ، مسرحيات الفراشات - احكى يا جدو - الزهور الجميلة - الوردة الزرقاء - دندش واصحاب العصفورة لفريق العرائس بقصر ثقافة جاردن سيتي للطفل ، عرض ماريونت ، عروض فنية لفرق "الموسيقى العربية –الموسيقى والغناء الشعبى-الأراجوز المصري والعرائس –كورال أطفال – فرقة كورال أطفال ذوى القدرات الخاصة ، التخت الشرقي ، الى جانب مجموعة متنوعة من عروض فرق الفنون الشعبية بمختلف ربوع مصر منها التنورة التراثية، بورسعيد ، الآلات الشعبية، أسوان ، الإنشاد الدينى ، الشرقية ، العريش ، السيرك القومي ، الحرية ، بنها للموسيقى العربية، المنيا ، توشكى التلقائية ، مطروح ، السباعية للإنشاد الديني ، الوادي الجديد ، مصطفي كامل للموسيقي العربية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، أسيوط ، النيل للموسيقى والغناء الشعبى ، الإسماعيلية ، وغيرها .

ويستضيف ممشى سور القاهرة الشمالى ومسرح بيت الشاعر مجموعة متنوعة من عروض الفرق الشعبية والمعارض والورش الفنية بالاضافة الى معرض مركزي يضم منتجات الطرق على النحاس – أشغال الحلي -فن الديكوباج ، و عرض السيرة الهلالية لفرقة عزت قرشي، افلام تسجيلية ، اطلس المأثورات الشعبية .

هذا الى جانب العديد من الانشطة الاخرى بمواقع ثقافية مختلفة في الأسمرات، النادي الاجتماعي الثقافي بجمعية الشبان المسلمين بالدقي، مؤسسة الفتيات بعين شمس، دار المسنات بمصر الجديدة، مركز شباب مكرم عبيد بمدينة نصر، نادي الهلال الأحمر بالهرم ، مركز شباب منشية ناصر، نادي جمعية الخدمات المتكاملة بالعجوزة وجميع الأقاليم الثقافية .

• أكاديمية الفنون

أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة تقدم 17 فعالية فنية متنوعة منها حفل لفرقة الانشاد الديني بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ويقدم طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية بعض الرقصات الشعبية المستلهمة من التراث بمسرح نهاد صليحة ، ويقام المركز الأكاديمي للثقافة والفنون – سيد درويش حفل موسيقى غنائي لأشهر الاغانى الرمضانية، حفل غنائي لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، كما يتم اطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس الكترونيا ، ويستقبل مسرح على فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية 10 اعمال فازت في المهرجانات الدولية والمحلية على مدار الثلاث السنوات السابقة، وتشهد قاعة رتيبة الحفني بالمعهد العالي للموسيقى العربية في اطار مشاركة اكاديمية الفنون في المشروع الوطني للقراءة حفل توقيع للمصور السينمائي الكبير سعيد الشيمى.

• الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده يقيم الجهاز معرضا وندوة لحظات من وراء الزمان والمكان (في إطار الاحتفال بيوم التراث العالمي (ابريل 2022).

• المجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ينظم 18 فعالية متنوعة مابين ندوات وأمسيات فكرية وإبداعية من خلال الشعب واللجان الثقافية ، حيث تعقد لجنة الشعر امسيتين الأولى بعنوان ليلة مضيئة مع شعر المديح النبوى والصوفى والثانية بعنوان أمسية شعرية غنائية فى حب فؤاد حداد ، وتقيم لجنة الدراسات الأدبية، ندوة تتناول أهم الكتب النقدية واللغوية الجديدة ضمن سلسلة "الاحتفاء بالنقاد العرب والمصريين، وتعقد لجنة السرد القصصى ندوات نصف شهرية خلال شهر رمضان بعنوان قراءات قصصية ، وتقيم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة معرضا بعنوان إسلاميات، وتنظم لجنة التاريخ والآثار، ندوة بعنوان التاريخ والآثار ودورهما فى إستعادة سيناء ، وندوة للجنة الجغرافيا والبيئة بعنوان الأمن المائى ، وتعقد لجنة الإعلام ثلاث ندوات هى الإعلام والدراما - الإعلام والإعلانات ومعايير البث - الإعلام والمنافسة ومستقبل صناعة الترفيه ، وتقيم لجنة الشباب ندوة بعنوان الشباب ومتطلبات الجمهورية الجديدة ، وتعقد لجنة حماية الملكية الفكرية ندوة بعنوان الملكية الفكرية والمكتبات العامة ، وتعقد إدارة التبادل الثقافى ندوة بعنوان السيرة الهلالية بين مصر وتونس واخرى بعنوان الملابس الشعبية والتراثية التونسية والمصرية .

• الهيئة المصرية العامة للكتاب�الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج تنظم في الفترة من 11 إلى 21 ابريل معرض فيصل للكتب بأرض الهيئة في الطالبية والذي يتضمن برنامجا ثقافيا وفنيا بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة ودور النشر الخاصة .

• المركز القومي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي اربعة ندوات تقام فى الثانية ظهر الاربعاء من كل اسبوع يناقش كل منها احد اصدارات المركز الخاصة وهى القاهرة فى الأدب المصرى الحديث تأليف وترجمة دينا حشمت، القاهرة الأيوبية تأليف نيل در ماكنزى وترجمة عثمان مصطفى عثمان، أحلام عولمية تأليف آنوك دى كونينج وترجمة أسامة الغزولى والقاهرة مدينة عالمية تأليف دايان سينجرمان وبول عمار، وترجمة يعقوب عبد الرحمن.

• قطاع الإنتاج الثقافي

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال برنامجه السنوى "هل هلالك" ويتضمن 35 فعالية فنية متنوعة تشمل الاحتفال بذكرى حرب العاشر من رمضان ، عرض عرائس الليلة الكبيرة، المنشد وائل الفشني، فرقة الأنامل الصغيرة (بورسعيد)، فرقة طبلة الست، فقرات من السيرك القومي، فرقة رضا للفنون الشعبية، الشيخ محمود التهامي، فرقة مؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، فرقة أنغام الشباب، أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت، فرقة الحرملك، فرقة الحضرة، الفنانة فاطمة محمد علي، عرض لنجوم مسابقة أنا المصري مع الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح بقيادة المايسترو تامر غنيم، معرض وثائقي بمناسبة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون، تدشين ورشة التصوير الفوتوغرافي بعنوان مساجد القاهرة .

• البيت الفني للمسرح

البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار يقدم 7 عروض مسرحية بعدد 34 ليلة عرض تقام بالقاهرة والاسكندرية حيث يشهد المسرح القومي مسرحية فى مديح المحبة ، ويقدم مسرح القاهرة للعرائس مسرحية الليلة الكبيرة ضمن برنامج هل هلالك على المسرح المكشوف بالهناجر ، كما يقدم المسرح الحديث مسرحية هاملت بالمقلوب على مسرح السلام ، ويقدم مسرح الشباب مسرحية افراح القبة عن رواية لنجيب محفوظ على المسرح العائم بالمنيل ، ويقدم مسرح الليسية بالاسكندرية مسرحية كنتُ هُنا من قبل نتاج ورشة ابدا حلمك تأليف ج. ب. بريستلي على مسرح الليسية ، ويقام على مسرح الساحة عرض صحينا يا سينا ، وتقدم فرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة عروض أحلام شتوية - حصالة فارغة ووزرار وحيد بمسرح الحديقة الدولية ومسرح الهناجر و بمعرض الكتاب في فيصل ، بالاضافة الى احتفالية رمضان من نتاج ورشة مواهب مصر بمسرح متروبول الى جانب سينما الشمس التى تعرض افلام من أنتاج الفرقة ويتم مناقشتها ساحة الهناجر.

• المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج ياسر صادق يقدم مجموعة من العروض الفنية للفرق التابعة منها المشاركة فى حفل يوم 25 إبريل للفائزين فى مسابقة أنا المصري ، حفل لتكريم الفنانة آمال رمزي ، المشاركة بمعرض كتاب سور شارع المعز مع هيئة قصور الثقافة، بالإضافة للمشاركة في العديد من فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

• البيت الفني للفنون الشعبية

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده ينظم 74 عرضا فنيا لفرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، السيرك القومى، والمشاركة فى فعاليات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب من خلال العرض المسرحى رمضان جانا للفرقة الغنائية الإستعراضية ، المشاركة فى فعاليات الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض فيصل، وفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة وفعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية بقبة الغورى الى جانب فعاليات قاعة صلاح جاهين من خلال عروض الفرقة القومية للموسيقى الشعبية وفرقة أنغام الشباب، وتقديم العرض المسرحى " القاهرة فى ألف عام على مسرح البالون.

• المركز القومي للسينما

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز 14 فعالية ومجموعة من العروض السينمائية التسجيلية والندوات خلال الفترة من 10 حتى 20 ابريل منها احتفالية القاهرة عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى 2022 التي تقام بمركز ثروت عكاشة الثقافى بمدينة الفنون بالهرم، الى جانب عرض افلام القاهرة عمارة الروح والعقل إخراج لؤى جلال، اثار اسلامية حول الازهر إخراج احمد راشد ، اللهم اني صايم بطولة حسن فايق و فردوس محمد اخراج جمال مدكور ، فى رحاب الحسين اخراج هاشم النحاس، الإمام محمد عبده اخراج مدحت قاسم ، الفن الاسلامي في العصر الفاطمي اخراج عبد اللطيف عمر، مسجد السيدة نفيسة اخراج حسين الطيب ويعقبهم ندوات لمناقشة الافلام.

• صندوق التنمية الثقافية

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب 57 فعالية خلال الفترة من 6 إلى 27 رمضان بمراكز الإبداع التابعة له حيث يقدم بقبة الغوري افتتاح ليالى المقامات الروحية وعرض طقوس السمو ، ليلة في فن الانشاد مع فرقة تواشيح والفنان عدنان الساسة –وفرقة بنات الحوار، فرقة التنورة التراثية، فرقة سماع للانشاد ، فرقة اندونيسيا للانشاد ، فرقة بنجلادش للانشاد ، فرقة اليمن للانشاد، الفنان على الهلباوى، الفرقة القومية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية، فرقة نظرة للانشاد الدينى، الفنانة منال محى الدين، فرقة دراويش المولوية، فرقة نور النبى للانشاد الدينى، ويقام بقصر الامير طاز، عروض لكل من المنشد عامر التونى ، وائل الفشنى ، رضوى سعيد، فرقة فنون شعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ثنائى العود دينا وغسان ، اوركسترا النور والأمل، مدرسة الانشاد الدينى، مسرحية صحينا يا سينا، اوركسترا بيت العود، الشيخ محمود التهامى وفرقته، كورال اطفال قصر الامير طاز، ويقام في قصر بشتاك حفل للمطربة انغام مصطفى، ابراهيم راشد، صالون المقامات بالتعاون مع البرنامج الاذاعى، شباب الغناء العربى، فرقة الخان للفنان فادى المغربى، ويقام في بيت السحيمى حفل الشيخ محمود الحديوى وفرقته، عرض الأراجوز وخيال الظل، فرقة النيل للآلات الشعبية، قصر الغورى للموسيقى العربية، الشيخ زين محمود وفرقته، فرقة الحرملك بقيادة الدكتورة مروة عبد المنعم، ويقام في بيت الشعر العربي قصائد العشق الهلالى، قصائد التواشيح الدينية، الشعر الصوفى فى مصر، ويشهد بيت العود حفل طارق الازهرى ، ماريو سعيد، ويقام في مركز طلعت حرب الثقافى عروض فرقة التنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، صالون ذاكرة الوطن، حفل الفنان عبد الرحمن بلاله، عرض مسرحية الليلة الكبيرة، امسية شعرية، كورال اطفال مركز طلعت حرب الثقافى، حفل للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة يتضمن عرض للاراجوز وخيال الظل، ورش عمل، ويستضيف مركز إبداع الطفل "بيت العينى"، عرض حكى بعنوان حكايات شهرزاد، عرض للتنورة والمسحراتى، ويقام في بيت المعمارالمصرى عرض الليلة الكبيرة ، معرض فوتوغرافيا الموالد في مصر المحروسة، احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي قراءة في رواية القطائع (ثلاثية ابن طولون)مع الاديبة ريم بسيوني، أمسية رمضانية عمارة الدولة الايوبية وتاريخها، ويقدم مركز إبداع الاسكندرية، حفلات الفنانة مريم صالح، وائل الفشنى ، عامر التونى، فرقة دنيتنا للمكفوفين، فرقة الحرملك.

• الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

تنظم الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد فعاليات فنية وفكرية ومعارض وثائقية منها مساجد مصر الخديوية بالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافى ، رمضان فى الوثائق المصرية بالتعاون مع أكاديمية الفنون، القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية فى الوثائق المصرية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى، انتصارات العاشر من رمضان فى الوثائق المصرية بالتعاون مع هيئة الكتاب بمعرض فيصل للكتاب، مسابقة ثقافية للأطفال (كل يوم سؤال )عن القاهرة.

• قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية منها المشاركة فى استضافة السهرات الرمضانية العربية والإسلامية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية لمجموعة من الفرق الدولية منها الجزائر وتونس والمغرب وفلسطين واندونيسيا .

• المركز القومي لثقافة الطفل

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف 265 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب في الفترة من 13 إلى 22 أبريل حيث يقام على المسرح الصغير مجموعة من الحواديت الرمضانية لنخبة متميزة من الكتاب والاعلاميين والمبدعين مع الشعراء الصغار الفائزين في جائزة المبدع الصغير، وعدد من العروض المسرحية منها أراجوز وأراجوزتا ، الليلة الكبيرة ، عرض الأراجوز ، كما يقام بالمسطح الأخضر معرض القاهرة في عيون أطفال دول العالم الإسلامي، أطفال العالم الإسلامي في رحاب القاهرة، فرقة كذا لون للمسرح الأسود ، كما يستضيف المسرح الكبير معرض القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي وتوزيع الجوائز، كرنفال عرائس الأراجوز، أوبريت "أهلا رمضان"، وفقرات السيرك القومي ، مسرحية "رمضان جانا"، كورال سلام لفريق كورال الحديقة، "أوبريت العبور"، عروض فنية فريق ذوي الهمم الحديقة، وعروض للتنورة التراثية، وتشهد ارض المعارض معرضا للفائزين بجائزة المبدع الصغير، ومجموعة منتنوعة من الورش الفنية للحكي ودمج ذوي الهمم ، هذا الى جانب عدة فعاليات تنظمها الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا متميزا بالحديقة الثقافية يشمل عروضا لفرقة محمد عزت للسيرة الهلالية، أمسيات شعرية لمجموعة من الشعراء ضمن برنامج واحة الشعراء ، عرض لفرقة روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة رسم حر، مجسمات بالخرز، مشغولات بالفوم (زينة وفانوس رمضان) لذوى الاحتياجات الخاصة، تشكيل هندسي، ورشة جلود لذوى الاحتياجات الخاصة، مولوية زجاج مكسر– مسابقة ثقافية، معرض حرف بيئية وتراثية (منتجات ورش الجمعيات الثقافية)، إلى جانب عدد من حفلات توقيع الكتب بحضور مؤلفيها وندوات لمناقشتها ومعرضا لإصدارات مركز ثقافة الطفل، عرض فرقة بنى سويف الاستعراضية لذوي الاحتياجات الخاصة وفرقة عز الدين نصر الدين للسيرة الهلالية.

. مكتبات مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي 198 فعالية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بمكتباتها المنتشرة عبر محافظات الجمهورية طوال أيام شهر رمضان المعظم تتضمن ورش فنيه وإبداعبة وتدريبية على مهارات الحاسب الالى وتعليم اللغات ومسابقات ادبية وعروض فنية لفرق الموسيقى والفنون الشعبية.