”أوراق الورد بتتكلم”.. فى معرض ”بتلات” لدعاء حاتم

افتتحت الفنانة دعاء حاتم، معرض "بتلات " بجاليري أوديسي الذي يستمر حتى 5 ابريل 2022 .

وقال الناقد التشكيلى صلاح بيصار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن المعرض: "مع بداية الربيع جاء معرض الفنانة دعاء حاتم "بتلات "بجاليرى اوديسى ..دنيا من اوراق الورد ..تتجاذب وتتقارب وتتطاير.. مسكونة بالحلم فى اتجاهات أفقية ورأسية يتغير فيها الايقاع من حالة تعبيرية إلى أخرى تبعا للمنظومات اللونية التى تبدو فى موجات غنائية فيها روح الزهور وعبير والورود بين التجريد الخالص وهمس التشخيص ..كما تتالق بؤر الضوء فى فضاء التصوير وتنساب البتلات تخفق وتنبض وتشدو مفعمة باللون والنور ..تعيد سيرة "اوراق الود بتتكلم" ..وتردد شوف الزهور زى الستات لكل لون معنى ..واذا كان جزء من وظيفة الفن المتعة البصرية فلا شك انها تطربنا باعمالها باللون الصداح والتكوين اللماح والايقاع المتجدد ..تحية الى التعبير والتشكيل بروح اوراق الورد".

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية دعاء حاتم.. أستاذ التصوير الجدارى والزخرفة بكلية الفنون التطبيقية، عضواً بنقابة الفنانين التشكيليين ونقابة مصممى الفنون التطبيقية وعدد من الجمعيات الفنية.

أقامت نحو 10 معارض خاصة، فضلاً عن مشاركات فنية دولية فى بينالى فلورنس الدولى التاسع- الأخلاق الحمض النووى للفنون- فورتيزا دا باسوو 2013، بينالى سانتورينى الدولى 2014- اليونان، وحصلت على العديد من الجوائز فى مجال التصوير والرسوم المتحركة، ولها مقتنيات خاصة لدى وزارة الثقافة، دار الأوبرا المصرية، جريدة الأهرام، جامعة الدول العربية، جامعة حلوان، وأفراد، بجانب زيارات فنية وإقامات فى إسبانيا- إيطاليا- فرنسا- ألمانيا- النمسا- تركيا- السعودية- السودان.