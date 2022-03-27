برنامج الدوم يتصدر تريند تويتر بالتزامن مع عرض الحلقة الاخيرة

تصدر برنامج الدوم لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسم #الدوم_بوابة_النجوم ، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة النهائية على قناة On.

وتنضم الى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، اما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من النجمة ليلى علوي وتامر محسن والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث ما بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل اما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختبارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم،كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.