7 أبريل.. فرقة عبد الحليم نويرة تحيي حفلا بدار الأوبرا

تحيي فرقة عبد الحليم نويرة حفلا غنائيا يوم 7 أبريل المقبل بدار الأوبرا وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا.

ويتضمن البرنامج الذى ينال إعجاب الحاضرين مجموعة من اشهر مؤلفات زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين منها الطير المسافر ، مالى - حاول تفتكرنى - عشان بحبك انا لبليغ حمدى ، الشيطان - زورونى كل سنة مرة لسيد درويش ، لأ مش انا اللي ابكى - قلبى بيقولى كلام لمحمد عبد الوهاب ، بياع الهوى - على الحلوة والمرة لمحمود الشريف ، أؤمر يا قمر لمحمد سلطان ، اروح لمين - موسيقى لسه فاكر لرياض السنباطي الى جانب موسيقى إمرأة من زمن الحب لعمار الشريعى .. اداء رحاب مطاوع ، حسام حسني ، نهاد فتحى ، ابراهيم راشد ، اسلام رفعت ، سمية وجدى وعازف الكمان محمد نصر .

يذكر أن فرقة عبدالحليم نويرة تأسست عام 1967 بقـيادة المايسترو عبدالحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفني أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.