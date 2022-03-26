رسميا.. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الرمضاني

كشف الفنان رامز جلال، اليوم السبت، عن إسم برنامجه الرمضاني لهذا العام.

وحسب ما أعلن عنه عبر حسابه على فيسبوك فإن برنامج هذا العام يحمل اسم #رامز_موفي_ستار.

وقال رامز: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان، #رامز_موفي_ستار إن شاء الله في رمضان 2022 على MBC مصر وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".

وبرنامج رامز جلال الذي يأتي كل عام في رمضان، هو برنامج مقالب مرعبة، يستضيف فيها مشاهير الفن والرياضة بطريقة مخادعة ليتبين في الآخر أنها مقالب، وحملت برامجه خلال الأعوام السابقة عدد من الأسماء أبرزها (رامز يلعب بالنار، رامز تحت الأرض، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي).

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