بعد وفاة زوجته بفيروس كورونا العام الماضي.. ياسر فرج يحتفل بعقد قرانه اليوم (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الفنان ياسر فرج بعقد قرانه على المذيعة هبة الهواري، اليوم السبت، وسط حضور الأصدقاء المقربين وعلى رأسهم الفنان هاني رمزي.

وتعتبر هذه الزيجة الثانية بعد رحيل زوجته الأولى وأم أولاده المخرجة الإذاعية الراحلة ميادة عثمان التي رحلت عن عالمنا في شهر يناير من العام الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا، والذي تسبب في تدهور حالتها الصحية حتى الوفاة.

وفي العام الماضي رحلت المخرجة الإذاعية ميادة عثمان زوجة الفنان ياسر فرج عن عالمنا بعد تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد ياسر فرج وقتها الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

على جانب آخر، كانت زوجة الفنان ياسر فرج دخلت العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بعد تراجع حالتها الصحية، ووقتها نشر «ياسر» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: «طول عمري وانا بخاف من الباب ده.. كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي.. النهارده كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة، عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك أنتى يا ميادة.. ومفيش حاجة كبيرة على ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير.

يذكر أن الفنان ياسر فرج شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها “عباس الأبيض في اليوم الأسود”، و”على نار هادئة”، و”صاحب السعادة”، و”طيري يا طيارة”، و”أزمة نسب”، و”أفراح إبليس”، و”مشرفة رجل لهذا الزمان”، و”ليالي”، و”ورق التوت”، و”بنت بنوت”، و”علي ياويكا”.

كما شارك ياسر فرج في عدد من الأفلام السينمائية منها “نمس بوند” و”الأكاديمية”، و”ابقى قابلني”، و”عايشين اللحظة”، و”خليج نعمة”، و”غرفة 707″، و”عبده مواسم”، و”أحلام عمرنا”