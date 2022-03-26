فاقد للوعي منذ 3 أيام.. عبدالرحمن أبو زهرة يتعرض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية، حيث طلبت ابنته الدكتورة مايا من جمهوره الدعاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نشر نجله أحمد، صوره تجمعه بوالده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا: يارب تعدي على خير المرة دي.. وترجع لينا ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة.
كما كشف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل الحالة الصحية لـوالده في تصريحات صحفية قائلا: “والدي تعرض لوعكة صحية، وغايب عن الوعي منذ 3 أيام وهو حاليا في العناية المركزة، ونطلب من جمهوره الدعاء له”.
يذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة ظهر مؤخرا في حفل زفاف حفيدته وذلك في أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا.
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