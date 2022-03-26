مذيعة “بي بي سي” تدخل في نوبة ضحك هستيرية على الهواء أثناء قراءة خبر عن بايدن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - دخلت المذيعة رانيا العطار، في نوبة ضحك هستيرية على الهواء أثناء تقديمها نشرة قناة “BBC العربية” عند قراءتها خبر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبولندا.

ولم تتمالك رانيا، نفسها من الضحك أثناء قراءة الخبر، واعتذرت للمشاهدين محاولة تمالك أعصابها ولكنها فشلت في ذلك، وانفجرت مرة أخرى في الضحك، فقام المخرج بعرض لقطات من زيارة الرئيس الأمريكي لعدم تركيز الكاميرا على رانيا وهي تقرأ النشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نال إعجاب الجميع وأعادوا تداوله بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة الماضية.

رانيا العطار، هي مذيعة ومقدمة برامج عراقية بدأت مشوارها الإعلامي في 2003 من خلال مكتب “BBC العربية” في العاصمة العراقية بغداد. ولدت رانيا في مدينة الحلة بالعراق، ودرست الأدب الإنجليزي في جامعة بغداد، وكان هدفها منذ التخرج هو العمل في مجال الإعلام. حالفها الحظ بالعمل في بداية مشوارها الإعلامي بإذاعة “BBC” في بغداد، وبالرغم من أن هناك عددًا كبيرًا تقدم لنيل الوظيفة، إلا أن جودة صوتها ولغتها الرزينة جعلتها أولى خيارات الإذاعة البريطانية.