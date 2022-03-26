حالته حرجة.. عهدي صادق يدخل العناية المركزة ونقابة الممثلين تنفي وفاته (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - دخل الفنان عهدى صادق، العناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى، بعد تدهور حالته الصحية.

وطالب الفنان صبري عبد المنعم، الجمهور، الدعاء للفنان عهدي صادق، مؤكداً أنه في أشد الحاجة للدعاء، لحين التماثل للشفاء، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة في حالة غير جيدة.. ادعوا له بالشفاء».

نقابة الممثلين تنفي وفاة عهدي صادق

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حقيقة الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الفنان عهدي صادق.

وقال مكرم، في تصريحات صحفية، إنه لا صحة لوفاة الفنان عهدي صادق، مؤكدا أن ما يتردد حول وفاته مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف، أن عهدي صادق تتحسن حالته الصحية، ويستكمل علاجه حاليا بالمستشفى.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان عهدي صادق كانت بمشاركته في مسلسل «نقل عام» بجانب كل من النجوم «محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، محمد محمود عبد العزيز» وغيرهم نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.