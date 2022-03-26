شاهد لحظة سقوط نقيب المحامين في المحكمة واَخر ما كتبه قبل وفاته (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - قبل وفاته بدقائق كتب المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، على موقع فيس بوك دعاء مؤثر يطلب فيه العون من الله وقال: “اللهم فأعنا على أن نطرق الدروب التي ترسمها الأخيار الصالحين من قبلنا، واجعل قلوبنا للخير، تنشده في تحية صادقة تزجيها لحبيب، ومعونة حقه تبذلها لخليل”.

وكتب رجائي عطية عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك:”اصطباحة الأحباب.. بسم الله نستقبل هذا الصباح الندي.. نفتح القلوب مع العيون، ونتطهر من الأدران، ونتسامى بأرواحنا إلى آفاق الهدى والإيمان.. نناجي الحي القيوم، ونلوذ إلى رحابه بضراعتنا وآمالنا.. بسم الله الرحمن الرحيم « لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » ( سورة النساء الآية: 114 )”.

وقال: “اللهم أنت أعلم بإيماننا وبدخائل نفوسنا.. بنورك الهادى الذي يشع فى حنايانا ويشرح صدورنا.. بأننا يا الله ما ابتغينا إلاّ وجهك ومرضاتك. اللهم فأعنا على أن نطرق الدروب التى ترسمها الأخيار الصالحين من قبلنا، واجعل قلوبنا للخير، تنشده فى تحية صادقة تزجيها لحبيب، ومعونة حقة تبذلها لخليل، وقوله صدق وإخلاص تقيم بها شريعة العدل والإنصاف.. يا رب العالمين.”

وأضاف: “عن صفى الرحمن.. أن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول يوم القيامة: « يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يارب، كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال: أما علمت بأن عبدي فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده..”

وتابع الراحل في دعاءه:”يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يارب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى.”

وقال “يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يارب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى”.

وأضاف “ربنا.. يا رحمن يا رحيم.. نسألك أن تهدينا إلى ما علمتنا.. أن تفطرنا على هذا الطبع السامق الذى إليه أرشدتنا، وبأعظم الأجر عنه وعدتنا.. نروم مرضاتك فى جميل صنيعنا لأحبابنا وإخواننا.. فى مريض نعوده ونرعاه، وجائع نطعمه ونرد غائلة الحرمان عنه، وظامئ نرويه أو ضعيف نسانده أو مكروب نواسيه ونكفكف عنه.”

واختتم قائلًا: “ربنا.. لقد وعدتنا ووعدك يا ألله حق، ونحن على ما أمرت. اللهم فأطعمنا من خضر الجنة، واسقنا يوم الحساب من الرحيق المختوم، يا خير من سئل وخير من أجاب .. يا رب”.

الجدير بالذكر أن رجائي عطية، نقيب المحامين، توفى صباح اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة عدد من المحامين أمام جنايات إمبابة.