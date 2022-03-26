ريم مصطفى بطلة المسلسل الإذاعي «موس صلاح» مع أحمد فهمي في رمضان

بدأت النجمة ريم مصطفى تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الكوميدي الجديد "موس صلاح" مع النجم أحمد فهمي، والمقرر إذاعته في شهر رمضان المقبل على راديو النيل خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس، والمسلسل يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، حامد الشراب، إضافة إلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وفي سياق متصل تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسل "suits بالعربى" المقرر عرضه فى شهر رمضان حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، والذي تجسد خلاله شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين، في أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها داخل المكتب، لاسيما وأن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في ابرام الاتفاقات الكبرى.

وكشفت ريم مصطفى عن وجه الشبه بينها وبين شخصية "كاميليا أشرف" موضحة: "عندنا حاجات اكستريم، فأنا لا أميل للون الرمادى في الشخصية، فإما أبيض أو أسود و كاميليا كدا، فهي على قد ما هي جادة على قد ما هيا ذكية، ولكن عندها عفوية أنها تقول للى قدامها إنك فيك عيب ما بمنتهى الصراحة والوضوح، ولكن عندها مشاعر داخلية جواها بتخليها من واحدة جادة أوي كدا ليست ضعيفة، واعتقد أن أنا وهى متشابهين في الحتة دي".

مسلسل "suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

ويأتي تعاون ريم مصطفى مع آسر ياسين فى suits للمرة الثانية على التوالي، حيث انتهيا من مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويخوض به المستشار تركي آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامي، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد مدحت.