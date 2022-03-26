تأييد حكم إعدام ابن فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه (تفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، اليوم بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة عام 2019، بإعدام المتهم صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المرسي أبو العباس بتهمة قتل زوجته وطفلتيه.

وتعود وقائع القضية لعام 2019 بعد أن وجه لنجل الفنان المرسي أبو العباس تهمة قتل زوجته وابنتيه، فقضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراقه للمفتى ثم قضت باعدامه فقضت محكمة النقض اليوم بتأييد حكم الإعدام.

وكانت النيابة العامة أجرت معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها أن غافل زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم ذهب لغرفة طفلتيه وخنقهما أيضا.

قضية مقتل حفيدتي الفنان المرسي أبو العباس وزوجة ابنه شغلت الكثيرين فور وقوعها، إذ كان الغموض يحيط بها، حتى توصلت تحقيقات الشرطة إلى ان صلاح المرسي أبو العباس هو من قتل زوجته وابنتيه بعد خسارة كل أمواله في البورصة.

وكشفت التحريات كذب رواية والد الطفلتين الذي ادعى أنه ذهب لمتابعة مباراة مصر في كأس العالم وأنه اكتشف الفاجعة عند عودته للمنزل، واعترف في النهاية بقتل المجني عليهن خوفا عليهن من الفقر كما أنه كان يتلقى العلاج من مرض نفسي منذ سنوات.

يذكر أن تاجر السيارات صلاح المرسي كان قد ادعى أنه ذهب المقهى ليشاهد مباراة مصر في كأس العالم وعقب انتهائها بحوالي 3 ساعات فوجئ باتصال من شقيقته تخبره بأن زوجته لا ترد على الهاتف المحمول، وسرعان ما ذهب ابن الفنان الراحل إلى شقته بمنطقة بولاق الدكرور ليجد جثة 3 من أفراد أسرته.

وبعد صدمته أبلغ الشرطة عن الحادث، وشك في أن القتل وقع بدافع السرقة، إذ أنه أبلغ الشرطة أنه تمت سرقة 300 ألف جنيه.

وتم تشريح جثث المجني عليهن لمعرفة ملابسات الحادث وتبين أنهن تعرضن للخنق، ثم تسلمت أفراد الأسرة جثث الضحايا، وشارك أقارب الضحايا وجيرانهم، في تشييع الجنازة.

التحريات أثبتت سلامة منافذ ومداخل الشقة وعدم وجود آثار كسر أو عنف بباب الشقة كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وجثة الأم لسيدة تبلغ حوالي 38 عاما تدعي (هبة) وجثة لطفلة تدعى (جنة الله) عمرها 12 عاما، وجثة الابنة الاخرى (حبيبة) ويبلغ عمرها 10 سنوات.

وتم العثور على جثة الأم بين السرير والدولاب وبها كدمة بالعين وآثار خنق حول الرقبة وخدوش بالصدر، وعثر بجوار الجثة علي وشاح رجحت المعاينة خنقها به، بينما تم العصور علي جثتي الطفلتين القتيلتين علي سرير، وتم كتم أنفاس الطفلة الكبري بـ”مخدة” بينما تعرضت الطفلة الصغيرة للخنق بـ”سلك تليفون”.

يشار إلى أن الفنان المرسي أبو العباس كان رحل عن عالمنا في يونيو 2017.