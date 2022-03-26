تفاصيل القبض على خالد الذهبي نجل أصالة ليحازته المخدرات (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خالد الذهبي، نجل المطربة أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي، بتهمة حيازة مخدرات أثناء دخوله مصر لحضور حفل زفاف شقيقته شام على رجل الأعمال أحمد هلال، والذي أقيم مساء أمس.

وقالت مصادر مطلعة، إن خالد الذهبي نجل أصالة ضبط بحوزته كمية من المخدرات، في أثناء قدومه من الخارج تمهيدًا لحضور حفل زفاف شقيقته شام الذهبي، وتم اقتياده إلى أحد أقسام الشرطة بشرق القاهرة، وحرر محضر بالتفاصيل بناء على توجيهات مدير المباحث، ثم عرضه على النيابة المختصة لتولي التحقيق.

وأضافت المصادر وفقًا لتصريحات بـ”القاهرة 24″، أن خالد الذهبي نجل أصالة الكبير ألقي القبض عليه في أثناء الدخول لمصر وبحوزته كمية من المُخدرات، جاء بها من إسبانيا ضمن تجهيزات الاحتفال بزفاف شقيقته.

وحضرت المطربة الكبيرة أصالة إلى مقر النيابة متخفية، وفي سرية تامة، لعدم اكتشاف الأمر، وبصحبة عدد كبير من المحامين لإنقاذ نجلها خالد الذهبي وسرعة التصرف، إلا أن جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات 4 أيام، وتحويله للمحكمة المختصة لنظر أمر تجديد حبسه، التي أمرت بإخلاء سبيل خالد الذهبي بغرامة مالية.

وحسب المصادر، عاشت المطربة أصالة مزيجا بين لحظات الفرحة والألم الساعات الماضية، حيث تحتفل اليوم بحفل زفاف ابنتها الكُبرى شام الذهبي بأحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من أصدقائها من الوسط الفني وزوجها الشاعر فائق حسن ، والذي أقيم الثلاثاء الماضي في القاهرة أيضًا.

وظهرت أصالة بـ فستان ذهبي مطرز، واعتمدت مكياجا بسيطا أبرز جمال ملامحها، بجانب اكسسوارات بسيطة عبارة عن حلق ذهبي فقط.

وقالت أصالة في بداية الحفل: إنها قابلت أحمد هلال، زوج ابنتها، عندما كان طفلا بسبب حبه الشديد لأغانيها، والتقط معها صورا تذكارية، وجمعها القدر معه مرة أخرى، ليكون شريك ابنتها الحالي، معلقة: متوقعتش إنه هيكون زوج بنتي.

هذه ليست الأزمة الأولى التي يقع فيها خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة، ففي 2020 تم القبض عليه وتم توجيه تهمة القتل الخطأ له، حيث دهس أحد المارة بدائرة قسم التجمع مما أدى لوفاته على الفور، وتركه وفرّ هاربًا، لكنه عاد بعدها وسلم نفسه للشرطة.

وبعد فترة من حبسه تنازل أهل المجني عليه عن القضية والتصالح مع الفنانة أصالة ونجلها بعد دفع الدية، وعلى الفور قررت جنح القاهرة الجديدة بانقضاء الدعوى الجنائية بعد تصالح الطرفين.