النجوم يودعون أحمد حلاوة.. وشقيقه يكشف عن وصيته (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص عد كبير من نجوم الفن على المشاركة في جنازة الفنان أحمد حلاوة، بعد أن رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 73 عاما، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وحضر عددًا منهم صلاة الجنازة التي أقيمت بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

واستقبلت أسرة الراحل وأصدقائه ومحبيه جثمانه قبل تشييعه إلى مثواه الأخير، وكان الفنانون في انتظاره وأبرزهم دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأشرف زكي ومنير مكرم ونهال عنبر وسامح الصريطي وغيرهم.

شقيق أحمد حلاوة يكشف عن وصيته

كشف شقيق الفنان أحمد حلاوة عن وصية الراحل له ولأسرته.

كان ذلك خلال لقاء مع et بالعربي عقب انتهاء مراسم جنازة أحمد حلاوة التي أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم.

وقال شقيق أحمد حلاوة: وصيته لنا ألا نفترق أخواته وأولاده وأحفاده يظلوا معا دائما.

وعبر شقيق الراحل أحمد حلاوة أن الشائعات التي انتشرت كثيرا قبل وفاته وما يكتب عبر مواقع التواصل يزعجهم كثيرا مطالبا الجميع بالتوقف عن نشر الأخبار الكاذبة.

وكذلك ناشد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الصحفيين بالحصول على المعلومات منه ومن النقابة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية انتشرت شائعات كثيرة عن وفاة فنان وهو ما يسبب القلق لأسرته.

وكشف أشرف زكي عن آخر مكالمة جمعته بالفنان الراحل أحمد حلاوة وقال: اتصل بي قبل أيام من الوفاة وكذلك اتصل بالفنانة نهال عنبر وكان في صحة جيدة، ولكن هذه مشيئة الله.

وتتلقى أسرة الفنان أحمد حلاوة العزاء الإثنين من مسجد الشرطة.

ورحل الفنان أحمد حلاوة عن عالمنا الجمعة 25 مارس عن عمر ناهز 73 عاما.