وزيرة الثقافة تنعى المستشار رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس لجنة المواطنة وحقوق...

عبد الدايم : الراحل احد رجال الوطن المخلصين ومؤلفاته المتنوعة اثرت الفكر الانسانى فى مصر والوطن العربى

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المستشار رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس لجنة المواطنه وحقوق الانسان سابقا بالمجلس الاعلي للثقافة الذى غيبه الموت اليوم السبت 26 مارس عن عمر ناهز 84 عام اثناء اداء عمله وقالت ان الراحل احد رجال الوطن المخلصين ومن اهم المدافعين عن العدالة ، مشيره الى مؤلفاته القيمة والمتنوعة التى اثرت الفكر الحقوقى والثقافى والاسلامى فى مصر والوطن العربى ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان المستشار رجائي عطية هو نقيب المحامين المصريين رقم 26، ولد في شبين الكوم بمحافظة المنوفية وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة (1959/ 1961)، ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من (1961/ 1976)، ثم عاد للعمل بالمحاماة مرة أخرى من 1976 ، شارك في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، وفي العديد من المؤتمرات القانونية في مصر والخارج، وله اهتمامات أدبية وثقافية، ، عين عضوا بمجلس الشورى، وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو اتحاد الكتاب، وخبير بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.