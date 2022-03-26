شاهد.. أيتن عامر تروج لمسلسلها الرمضاني ”مكتوب عليا”

شاركت الصفحة الرسمية لقناة زي ألوان، بوستر شخصي للفنانة أيتن عامر لدورها بالمسلسل الرمضاني القادم"مكتوب عليا"، وذلك بالمشاركة مع صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وعلقت من خلال البوستر: قريباً في #رمضان النجمة المتألقة #أيتن_عامر في المسلسل الكوميدي #مكتوب_عليا.

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