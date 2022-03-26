أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة أصالة نصري، بعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة 25 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا عبر موقع “تويتر”، من حفل زفاف شام الذهبي، ظهرت فيه أمها الفنانة أصالة، تهدي العروسين أغنية بحفل الزفاف، فيما قام العروسان بالرقص على نغمات الأغنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أصالة تهدي أغنية لابنتها شام الذهبي في حفل زفافها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.