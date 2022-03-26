شاهد.. أصالة تهدي أغنية لابنتها شام الذهبي في حفل زفافها

أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة أصالة نصري، بعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة 25 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا عبر موقع “تويتر”، من حفل زفاف شام الذهبي، ظهرت فيه أمها الفنانة أصالة، تهدي العروسين أغنية بحفل الزفاف، فيما قام العروسان بالرقص على نغمات الأغنية.