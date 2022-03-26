كيروش: لا أعرف لماذا البعض غاضب من نتيجتنا أمام السنغال وأنا الوحيد الذي تأهلت بـ4 منتخبات لكأس العالم

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن الفوز الذي حققه أمام السنغال اليوم في مباراة الذهاب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوز مهم بهدفٍ وحيد في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة، قبل خوض مواجهة الإياب التي ستُلعب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ديامنديو في داكار بالسنغال.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “المباراة كانت صعبة على الفريقين، لأنها على التأهل لكأس العالم، ولقد بدأنا المواجهة بشكل جيد جدًا وتحكمنا في كل شيء”.

وأضاف: “سجلنا ثم كان علينا تحمل موجات الهجمات السنغالية، فالمنافس لديه كفاءات فردية عالية ولقد لعبنا بشكل جماعي، وخلقنا فرصًا أمام المرمى”.

وتابع: “منتخب السنغال كان له فرصتين مؤكدتين أمامنا، وفي النهاية مصر استحقت الفوز بالمباراة، وكنا بشكل عام الأفضل”.

وعن الفوز بهدف وحيد تحدث قائلًا: “لازالت النتيجة ٠-٠ فالمباراة ستكون مفتوحة، ويجب على كل لاعب أن يقدم أكثر من الـ100% وعلينا أن نلعب في مباراة الإياب بـ15 أو 16 لاعب”.

وأردف: “شاهدنا جميعا ما فعلته مقدونيا الشمالية أمام إيطاليا، فمباراة الإياب ستكون صعبة جدًا وهذا الطبيعي”.

ورد: “أنا لا أعلم السبب في أن الناس حزينون وليسوا سعداء بالفوز على السنغال، نحن نواجه بطل إفريقيا وهو فريق تأهل كثيرًا لكأس العالم، ومن الطبيعي أن نهاجم أحيانًا وندافع في أحيان أخرى”.

وأردف: “بالنسبة للاختيارات الفنية في المباراة، أنا لدي 44 عامًا من الخبرة، وخضت 250 مباراة دولية، وأنا الوحيد الذي تأهلت بأربعة منتخبات مختلفة لكأس العالم، وأنا واحد من أفضل ١٠ مدربين على مستوى العالم في تحقيق النتائج الإيجابية”.

وواصل: “أنا وظيفتي هي اتخاذ القرارات الفنية، ووظيفة الإعلامي أن ينتقد وظيفتي، فأنا لم أناقش أبدًا قراراتي الفنية مع إعلاميين، وإذا كنت لا تتقبل ذلك -كإعلامي- سأرى ما كتبته غدًا وأنتقدك”.

واختتم: “أنا لم أناقش قرارتي الفنية أبدًا في حياني مع صحفيين، فأنا مثل المغني، وغنيت أغنية وعليك أن تقول رأيك فيها سواء كانت سيئة أو جيدة”.