بسبب طريقة تعليقه على مباراة مصر والسنغال.. عباس أبو الحسن يهاجم مدحت شلبي: سوقي

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم الفنان عباس أبو الحسن، المعلق الرياضي مدحت شلبي بسبب طريقة تعليقه على مباراة مصر والسنغال.

كتب عباس أبو الحسن عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، منتقدا تعليقات مدحت شلبي: “انا مبتفرجش علي كرة محلي اصلا لاني انا شخصيا ، لمتابعة اي فريق حتي لو فريق مصري في أي لعبة لازم يكون يملك حد أدني من المهارة والكفاءة والإبهار نسبة الي المستويات العالمية والا ببساطة بزهق ..دي مش نظرية ..دة هوي . المهم النهاردة قررت اغير المنهج دة واتفرج على مصر والسنغال وفشلت المحاولة..مش من سوء الاداء خالص ..انما من هذا الشئ المنفر اللي بيعلق علي الماتش بأسلوب فظ سوقى اقرب الي ردح الولايا وبتعبيرات مقززة تنم عن ثقافة متدنية ..ايه كمية الزمبليطة والدوشة والرغي واللت دة !! . والمصحف جالي صداع ! في معلق يقول : يالا يا فلان ورينا المهارة واللطافة والقطايف والحلويات !! والله التعليق من ٤٠ سنة كان ارقي من كدة بمراحل . الله يرحمك يا لطيف ! . أنا آسف يا منتخب مصر معرفتش اشوفكم بس يارب تكسبوا عشان ملايين المصريين اللي واخدين الكورة المصري جد”.

فاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، فى ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

سجل ساليو سيسيه مدافع منتخب السنغال هدف مصر بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقيقة الرابعة، بعدما ارتطمت كرة محمد صلاح بقدم اللاعب السنغالى لتسكن شباك ميندى حارس السنغال.

وتحسم مباراة الإياب فى داكار يوم 29 مارس الجاري المنتخب المتأهل لكاس العالم المقبل بقطر.