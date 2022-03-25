وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة متأثراً بكورونا

وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة متأثراً بكوروناأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الجمعة، وفاة الممثل أحمد حلاوة عن عمر 73 عاماً، متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا. وكان حلاوة قد نُقل إلى المستشفى الشهر الماضي للعلاج من الفيروس، لكن حالته الصحية تدهورت في اليومين الأخيرين.

ولد حلاوة في 7 يناير/ كانون الثاني عام 1949، وعشق التمثيل منذ طفولته، فكان المسرح المدرسي منطلقه الأول إلى عالم الفن. درس الهندسة، لكنه أصرّ على تعلم الفنون أكاديمياً، فحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

وحصل أيضاً على شهادة الدبلوم من "المعهد العالي للفنون الجميلة ليوناردو دافنشي" في قسم الديكور. ونال درجة الدكتوراه من جامعة الفن المسرحي والسينمائي في بوخارست في فلسفة الفنون، عن الرسالة التي قدمها تحت عنوان "تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر" عام 1994.

وتميز في الإخراج المسرحي وتصميم وتحريك الدمى والنحت، وأسس "مجمع حلاوة للعلوم والفنون" المتخصص في الفنون التطبيقية، مثل الرسم على الزجاج والديكوباج والتطريز والموزاييك.

كانت مسرحية "كلام فارغ" أول أعمال حلاوة على المسرح، عام 1978، من إخراج سمير العصفوري. وكانت أول مسرحية تتبع القطاع العام ويتواصل عرضها 13 شهراً. وقدم فيها حلاوة 7 شخصيات مختلفة، ثم قدم على خشبة "مسرح الريحاني" مسرحية" كلام فارغ جداً" في العام نفسه، وكانت انطلاقته الحقيقية في عالم الفن.

وقال في لقاء صحافي معه سابقاً إنه رفض في بداية مسيرته العمل مع خاله الممثل المسرحي البارز فايز حلاوة (1932 ــ 2002) لكي لا يقال إنه اعتمد على نجوميته. وعمل معه لاحقاً في 4 عروض مسرحية.

ومن مسرحياته أيضاً "كوبري الناموس" (1997)، و"إيزيس" (1986)، و"كاليجولا" (1992)، و"شقلباظ" (1982)، و"دستور يا أسيادنا" (1995)، و"طرائيعو" (2002).

شارك في أفلام "العذاب امرأة" (1977)، و"شياطين المدينة" (1991)، و"أقوى الرجال" (1993)، و"العيال هربت" (2006)، و"أمن دولت" (2011)، و"رد فعل" (2012)، و"الهرم الرابع" (2016)، و"توأم روحي" (2020)، وغيرها.

قدم مسلسلات "دموع في عيون وقحة" (1980)، و"رأفت الهجان" (الجزآن الثاني والثالث)، و"الثعلب" (1993)، و"أيام المنيرة" (1994)، و"هارون الرشيد" (1997)، و"اللص والكتاب" (2010)، و"أهل كايرو" (2010)، و"نيللي وشريهان" (2016)، و"الوصية" (2018)، و"عائلة زيزو" (2017)، و"الأب الروحي" (2017)، و"هجمة مرتدة" (2021)، و"الاختيار 2" (2021).

وكان حاضراً في مسلسلات الممثل عادل إمام الأخيرة كلها، وهي "فرقة ناجي عطا الله" (2012)، و"العراف" (2013)، و"صاحب السعادة" (2014)، و"أستاذ ورئيس قسم" (2015)، و"عفاريت عدلي علام" (2017).

وكان آخر ظهور له العام الماضي من خلال "حكاية 90 يوم"، ثاني حلقات مسلسل "ورا كل باب"، من بطولة نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

وبالتوازي مع مشواره الفني، سلك مسار التدريس الأكاديمي، فعمل أستاذاً في قسم التمثيل في أكاديمية الفنون، ودرّس المسرح في كليات التربية النوعية، كما ساهم في تأسيس قسم المسرح في جامعة حلوان، وكان يقدم دروساً في التمثيل للهواة عبر قناته الخاصة في موقع "يوتيوب".