الكشف عن شروط إلغاء شرط المحرم للنساء الراغبات في أداء العمرة والحج

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت عدد من شركات السياحة قرارات أصدرها مركز معلومات الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وتفيد بإلغاء اشتراط القدوم مع العائلة للرجال من الفئة العمرية دون 40 عاما، وإلغاء اشتراط وجود محرم، أو أن تكون ضمن مجموعة النساء في الفئة العمرية دون 45 عامًا.

ومن جهته، قال عادل ضيغم، عضو بالجمعية العمومية لشركات السياحة، في تصريحات صحفية، إن جميع القرارات المتداولة صحيحة، ولكنها تعد غير جديدة، وهذا القرار يطبق من قبل ولكن لم يُعلن عنه.

السعودية تسمح للمرأة الحج دون محرم

نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق من العام الماضي، الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم «مع عصبة النساء».

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية: أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن – محصن جرعة واحدة – محصن متعاف)، والخلو من الأمراض المزمنة.

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم «مع عصبة النساء».

وفي السياق ذاته، قال المهندس أشرف صديق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن موضوع إلغاء شرط المحرم للنساء الراغبات في أداء العمرة موضوع تمت مناقشته منذ سنتينِ، ولكن جاءت فترة جائحة كورونا التي تسببت في وقف العمرة، فجميع القرارات تم إلغاؤها، مشيرًا إلى أن السعودية تقوم الآن بإصدار قرارات جديدة بخصوص العمرة وغيرها.

يذكر أنه في أكتوبر 2019 كشف الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، مازن درار، أن سلطات المملكة تدرس إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات إلى البلاد لأداء شعيرة العمرة.

وقال درار إن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة المطالب بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون محرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، فيما لا يزال ذلك تحت الدراسة.