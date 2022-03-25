وفاة الفنان أحمد حلاوة عن عُمر 73 عامًا متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي الفنان أحمد حلاوة عن عمر يناهز ال 73 عاما بعد صراع مع المرض، إذ قال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية إن أحمد حلاوة توفي في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأضاف منير مكرم أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء انتظارا لانتهاء اجراءات تصاريح الدفن.

وأصيب أحمد حلاة بفيروس كورونا في فبراير الماضي وكان يتواجد الأيام الماضية في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وفقدانه للوعي في مستشفى الشيخ زايد التخصصي إلا أنه رحل عن عالمنا منذ قليل.

وشارك الفنان الكبير أحمد حلاوة، مؤخرا في حكاية “90 يوم” ضمن حكايات مسلسل “ورا كل باب”، بطولة نضال الشافعي، أحمد رفعت، ميمي جمال، عفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.