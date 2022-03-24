ندوة خاصة لفيلم النهاردة يوم جميل.. غدا الجمعة

يقام غدا الجمعة الموافق ٢٥ مارس حفل

توقيع المجموعة القصصية هضبة المقطم للكاتب علاء سليمان و مناقشة فيلم النهاردة يوم جميل و ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء في مكتبة تنمية بالمعادي .. حفل التوقيع و الندوة بحضور الكاتب علاء سليمان و مخرجة فيلم النهاردة يوم جميل المخرجة نيفين شلبي و يدير اللقاء الناقدة و الصحفية نجلاء ابو النجا .. و من الجدير بالذكر أن المجموعة القصصية هضبة المقطم تم اقتباس منها سيناريو الفيلم و قاما بكتابته نيفين شلبي و دينا السقا .. الفيلم عرض في افتتاح مهرجان القاهرة للسيتما الفرانكفونية و حصل علي شهادة تقدير من مهرجان السينمائين الدوليه بانجلترا و تم اختياره أيضا ليكون فيلم الافتتاح بالمهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان بتونس و مؤخرا تم اختياره في مهرجان هوليود للفيلم العربي بالولايات المتحده الأمريكية ..الفيلم يتحدث عن العلاقات المتشابكة بين الرجل و المرأة في اطارات متنوعة و أبرز تلك القضايا التي يطرحها الفيلم قضية الاغتصاب الزوجي و المراهقة المتأخرة

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