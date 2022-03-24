محمد محيي ينتهى من غناء تتر مسلسل انحراف ألحان عمرو مصطفى

انتهى المطرب محمد محيي من تسجيل أغاني تترات مسلسل «انحراف»، من الحان عمرو مصطفى، بطولة النجم روجينا، المقرر أن يعرض ضمن الموسم الرمضاني القادم، إخراج رؤوف عبدالعزيز.
وبذلك يعود المطرب محمد محيي، لغناء تترات أحد مسلسلات رمضان 2022 بعد غياب دام حوالي 7 سنوات، من خلال تقديمه تتر مسلسل «انحراف”.
ويعد محمد محيي من المطربين النادر تواجدهم، خلال سباق رمضان بغناء تترات الأعمال الدرامية، وينتقى منها المميز.
وكانت قناة النهار طرحت التيزر الدعائي الثاني للمسلسل، وتضمن ظهور روجينا، في لقطات متنوعة من الأحداث تعبر عن الغموض والإثارة والتشويق التي تحبس الأنفاس خلال الأحداث، حيث تضمنت لقطات جريمة، ودراما نفسية، تعبر عن خليط فني متنوع، ممزوج بعدة ألوان درامية، تشير إلى تشعب الحبكات داخل قصة رئيسية واحدة.
مسلسل «انحراف”، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.
ويشارك روجينا بطولة مسلسل «انحراف”، كل الفنانة لوسي، سميحة أيوب، عبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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