روبي ومي عمر يكشفان تفاصيل رانيا وسكينة

كشفت كلا من الفنانة مي عمر والفنانة روبي كواليس مسلسلهما الجديد “ رانيا وسكينة ” ، والمقرر ان يخوضان من خلاله المنافسة خلال شهر رمضان القادم . وقالت الفنانة روبي فى تصريحات تليفزيونية انها تجسد داخل أحداث مسلسل رانيا وسكينة شخصية فتاة من منطقة شعبية “ بنت أبوها ” ، مؤكدة ان حبها للمنافسة دفعها للموافقة على العمل . إما مي عمر فقد اكدت انها كانت قد اتخذت قرار بعدم خوض الماراثون الرمضانى الا انها تراجعت عنه بعد عرض مسلسل رانيا وسكينة عليها ، مؤكدة ان المسلسل لا يمكن رفضه .

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