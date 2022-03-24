كشف آدم نجل الفنانة حنان ترك عن تعرض والدته لأزمة صحية دون الكشف عن اى تفاصيل ، وذلك عبر خاصية الاستورى لصفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . وقال آدم نجل الفنانة حنان ترك عبر الاستوري الخاصة به : " أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجل حنان ترك يعلن عن تعرضها لوعكة صحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.