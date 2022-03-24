تفاصيل وشروط و أسعار تذاكر حفل عمرو دياب وحماقي

يحيي الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً مع محمد حماقي، اليوم الخميس، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ورفع الحفل شعار كامل العدد “SOLD OUT”، فى أغلب الفئات.

ووضعت الجههة المنظمة عدة شروط لحضور الحفل، وهي:

- التذاكر غير قابلة للإلغاء والاسترجاع أو التبديل.

- العمر المسموح به للحضور في الحفل من هم أكبر من 12 عامًا.

- الاقتصار على دخول الملقحين بجرعتين من لقاحات كورونا وفقًا للتطبيق المحلي للتلقيح.

- يجب على حامل التذكرة الوصول مبكرًا إلى موقع الحفل.

- حامل التذكرة مسئول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها.

- يحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة، أو طلب تعويض.

- يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية.

- جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.

- يسمح بالتصوير الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة.

- الإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.

وقد تراوحت أسعار التذاكر بين 12 ألف جنيه مصري، وهى قيمة أعلى فئة، و350 جنيها، وهى الفئة الأقل، وهناك أسعار لفئات أخرى.

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