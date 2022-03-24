طارق الشيخ يطمئن جمهوره : أنا بخير وخرجت من المستشفى بفضل ربنا...

طمأن المطرب الشعبي طارق الشيخ جمهوره على حالته الصحية ، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين دخل عى إثرها المستشفى .
وكشف طارق الشيخ عن تفاصيل تحسن حالبته الصحية وخروجه من المستشفى من خلال تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا " ".اخواتي واصحابي وجمهوري الحبيب قد ايه اتأكدت اني غالي عليكم ، واحب اشكركم علي سؤالكم عليا وانا بخير الحمد لله خرجت من المستشفي وفي البيت بفضل ربنا ودعواتكم ليا"
وكان المطرب طارق الشيخ قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بعض الأمور المتعلقة بشركة الإنتاج تسببت فى تأجيله، قائلا:" عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عدد من المفاجآت".
كان المطرب طارق الشيخ قد طرح كليب "وردة البيت" على موقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى.
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