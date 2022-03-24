تعرف على آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة

تصدر الفنان القدير أحمد حلاوة مؤشرات البحث على “جوجل”، بعد انتشار شائعة وفاته خلال الساعات الماضية، قبل أن تخرج نقابة المهن التمثيلية وتنفى الخبر.
وكانت الدكتورة هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، كشفت مستجدات بشأن الحالة الصحية لوالدها.
وانه تم وضع الفنان أحمد حلاوة خلال الفترة الماضية على أجهزة التنفس الصناعى بعد فترة من إصابته بوعكة صحية.
وأوضحت الدكتورة هبة حلاوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على قناة ETC، أن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التي ترددت بشأن وفاته.
وأوضحت أن هناك كم محبة كبير شعرت به تجاه والدها من قبل الجماهير.
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