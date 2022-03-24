لأول مرة.. عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل واحد

ينتظر الهضبة عمرو دياب، اليوم الخميس 24 مارس، إحياء حفل غنائي ساهر مع الفنان محمد حماقي، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك بعدما، نفدت جميع تذاكر حفل ختام موسم الرياض الذي يحمل شعار "تخيل أكتر" حيث من المقرر أن يحييه نجما الأغنية المصرية والعالم العربي عمرو دياب ومحمد حماقي علي مسرح أبو بكر سالم يوم 24 مارس الجاري.
يجتمع لأول مرة كل من الفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقى فى حفل غنائى واحد ، فى دولة السعودية يوم 24 مارس القادم.
يعد الحفل الذى يجمع بين النجمين هو الختامي لموسم الرياض والذي استمر على مدار الشهور الماضية .
وكان برج خليفة، الموجود في دبي، قد أضاء بصور النجم الكبير عمرو دياب، احتفالا بتعاونه وببثّ جميع أغانيه وفيديوهاته وإصداراته القديمة والمستقبلية من إنتاج شركة "ناي فور ميديا" على أنغامي .
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