أول تعليق لزوجة معتصم النهار بعد انفصالهما

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ابو ظبي - احمد الجزار - بعدما تصدّرت أخبار طلاقها عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خرجت لين برنجكجي زوجة الممثل السوري معتصم النهار السابقة عن صمتها.
ونشرت أول تعليق على خبر انفصالها عبر خاصية “ستوري” على انستجرام، قائلة: “نحن ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله، الحمدلله على ما مضى، والحمدلله على ما نحن الآن، والحمدلله على ما هو آت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا”.
الفنان ملتزم الصمت
في حين لم يتطرّق معتصم النهار إلى الموضوع منذ إعلان الانفصال حتى اليوم.
يذكر أن الثنائي كانا حذفا صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وألغيا متابعة بعضهما البعض، وتركا بعض الصور التي تجمعهما مع ابنتهما.
وتبعا لذلك انتشرت شائعات انفصالهما، حتى أكد مصدر مقرّب الخبر، موضحاً أن الطلاق تمّ قبل أسابيع في المحاكم السورية.
خلافات لسنوات
بدورها، أفادت مصادر إعلامية، بأن الخلافات بين الطرفين لم تكن وليدة اللحظة، موضحة أن العلاقة تعاني منذ سنوات بسب عدم الاستقرار، وهو السبب الرئيسي الذي أدى لاتخاذ قرار الطلاق.
كما أن تلك الخلافات التي كانت تطفو على السطح ثم تغيب كانت سبباً أيضاً لانتشار شائعات الانفصال مرات عديدة في السابق.
يذكر أن معتصم النهار ولين برنجكجي كانا تزوجا عام 2015، ولهما طفلة واحدة تدعى ساندرا.
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