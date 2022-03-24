كتب الإعلامي توفيق عكاشة، منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلاله تعرضه لحالة من الاكتئاب، ومعاناته من الإفلاس.

وكتب توفيق عكاشة، في منشوره عبر فيسبوك: «عندى حالة من الاكتئاب شديدة لم تحدث من قبل فى حياتى وأسأل نفسي ما أنا فاعل غداً لاشيء أعيش وسط جهل لم أتخيل أنه موجود فى دنيتى وفلس لم أتوقعه فى حياتى ولم أتخيل أنى أصل إلى هذه الحالة من الفلس».

وكان نشر الإعلامي توفيق عكاشة -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- صورة لطقم ملاعق، تبدو أنها من مقتنيات منزله، ليعرضها للبيع.

وعلق توفيق عكاشة على الصورة قائلًا: «للبيع .. طقم معلقه وشوكه وسكينه كامل ألباكا المانى استنلستيل طلاء فضه كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائى .. السعر 20 الف جنيه للجديه فقط على الخاص ونقبل التفاوض».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توفيق عكاشة يعلن إفلاسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.