أول تعليق من طليق أصالة على صورته المثيرة للجدل مع زوجها الحالي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد المنتج أيمن الذهبي على الجدل المثار خلال الآونة الأخيرة حول الصورة التي جمعته بالزوج الحالي لطليقه الفنانة أصالة حسن الفائق خلال زفاف نجلتهما شام حيث بدا الاثنان وكأنهما أصدقاءا مقربين.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “إي تي بالعربي”‎، قال زوج أصالة السابق “أن يلتقط رجل صورة مع زوج طليقته أمر غريب ولسنا معتادين عليه في الوسط الفني أو الوسط الاجتماعي ولكنني أتمتع بقدر كافي من الحضارة والرقي وتجاوزت المراحل القديمة التي اعتاد الجمهور عليها”.

وأضاف أيمن الذهبي “هؤلاء أبنائنا من واجبنا أن ندعمهم ونقف إلى جانبهم ونشعرهم بالسعادة ولابد أن نتعب من أجلهم من الآن وحتى آخر يوم في العمر”.

أما عن كواليس الصورة التي جمعته بحسن الفائق قال الذهبي إن هناك صورة جمعته بحسن فائق وزوجته السابقة أصالة ونجلته شام وأبناء أصالة وحينها أخبره بأن هذه الصورة سوف تثير جدلا واسعا عبر الانترنت إلا أن فائق لم يقتنع وطلب منه أن يلتقطا صورة سويا وأن هذه الصورة هي التي ستثير جدلا واسعا.

وعبر أيمن الذهبي عن احترامه الشديد لزوج طليقته الحالي مشيرا إلى أنه يحترم أصالة ويعامل أبنائه بشكل جيد وهذا سبب كاف لاحترامه والتعامل معه لذا كان أول المهنئين لأصالة بزواجها منه لافتا إلى أنه أفضل منه في أشياء كثيرة.

وفي صورة إنسانية ملفتة، اجتمع كل من أيمن الذهبي والد شام والزوج الأول للنجمة أصالة مع زوجها الأخير فائق حسن في صورة أثناء حفل عقد قران شام، ونشرت شام الذهبي صورة لوالدها مع زوج والدتها عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، وعلقت كاتبة: “رُزقت بوالدين”.

احتفلت شام الذهبي ابنة النجمة أصالة، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء في مساء الاثنين 21 مارس الجاري.

ونشرت شام الذهبي مجموعة من الصور عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، وكتبت: “الآن يمكنني أن أدعوك بـ(جوزي)”. لصور عقد قران شام الذهبي.

وتواجد الداعية الإسلامي مصطفى حسني في عقد القران وتلى على العروسين مراسم الزواج.

وكانت شام أعلنت خلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي” عن اقتراب موعد زواجها من خطيبها أحمد هلال، مشيرة إلى أنه سيكون في 2022، وفور إعلان الخبر وتفاعل الجمهور مع الخبر بالتصفيق الحار لتهنئتها.

وظهر هلال خلال الحلقة كاشفا عن سبب حبه لشام قائلا: “اللي عند القلب مش محتاج تفكير هي ملاك متحرك، كنا أصدقاء منذ فترة وهناك كثير من الأمور المشتركة بيننا”.

وكانت شام أعلنت خطبتها من أحمد هلال في أكتوبر 2021.

شام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري وتعمل كطبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏