جائزة البوكر للرواية العربية 2022

جائزة البوكر للرواية العربية 2022ستة كتاب عرب، وصلوا إلى القائمة القصيرة، فى جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2022، بعدما أعلنت عن الروايات الستة التى وصلت إلى القائمة القصيرة، وهم: "ماكيت القاهرة" للكاتب طارق إمام، "دلشاد - سيرة الجوع والشبع" للكاتبة بشرى خلفان، و"يوميات روز" للكاتبة ريم الكمالي، و"الخط الأبيض من الليل" للكاتب خالد النصر الله، و"خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب محمد النعّاس، و"أسير البرتغاليين" للكاتب محسن الوكيلي، وفى هذا السياق، نتعرف معا على مسيرة الكتاب الستة الإبداعية.

رواية ماكيت القاهرة

طارق إمام، كاتب وروائي مصري من مواليد 1977، يعمل صحافيا، شغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة "الإذاعة والتليفزيون" القاهرية. بدأ الكتابة مبكراً حيث نشر كتابه القصصي الأول "طيور جديدة لم يفسدها الهواء" عام 1995.

أصدر طارق إمام أحد عشر كتابا، بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها "هدوء القتلة" 2007، "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس" 2012، "ضريح أبي" 2013، "مدينة الحوائط اللانهائية" 2018 و"طعم النوم" 2019.

وشارك إمام في ورشة "الندوة" التي تنظمها الجائزة العالمية للرواية العربية للكتاب الشباب الموهوبين في عام 2010. تُرجم بعض أعماله إلى أكثر من لغة، ونال العديد من الجوائز المصرية والعربية والدولية، منها جائزة الدولة التشجيعية بمصر، جائزة ساويرس مرتين، الجائزة المركزية لوزارة الثقافة المصرية مرتين، جائزة سعاد الصباح الكويتية، وجائزة متحف الكلمة الإسبانية.

رواية دلشاد

بشرى خلفان، كاتبة وروائية وشاعرة وناشطة ثقافية عمانية. كتبت المقال، وشاركت فى إعداد وكتابة بعض حلقات المسلسل الكارتونى يوم ويوم عام 2011.

رواية يوميات روز

ريم الكمالى، روائية وكاتبة وباحثة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من مواليد 1972، تعمل في الصحافة، الثقافية، وإلى جانب ذلك صدر لها عدة مؤلفات، منها رواية "سلطنة هرمز" 2013 التي فازت بجائزة العويس للإبداع 2015، ورواية "تمثال دلما" 2018 التي فازت بجائزة الشارقة للإبداع العربي ورواية "يوميات روز" 2021.

ومن قبل شاركت ريم الكمالي في ورشة "الندوة" التي تنظمها الجائزة العالمية للرواية العربية للكتاب الشباب الموهوبين في عام 2015، حيث عملت على روايتها "تمثال دلما".

رواية الخيط الأبيض من الليل

خالد النصر الله كاتب روائى كويتى من مواليد 1987، حاصل على بكالوريوس فى مجال التربية البدنية، وعمل معلما فى وزارة التربية بدولة الكويت. نشر العديد من المقالات فى جريدة الوسط والقبس الكويتية. حصل على المركز الأول فى مسابقة قصص على الهواء لمجلة "العربى"، وصلت روايته "الدرك الأعلى" إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد، عام 2017.

رواية خبز على طاولة الخال ميلاد

محمد النعاس، قاص وكاتب صحفى ليبى من مواليد 1991. حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، عام 2014. صدر له مجموعة قصصية "دم أزرق" 2020. "خبز على طاولة الخال ميلاد" 2021 هى روايته الأولى.

رواية أسير البرتغاليين

محسن الوكيلى كاتب مغربى من مواليد تازة، المغرب، عام 1978. حاز جوائز أدبية عديدة فى المسرح والقصة والرواية. أصدر أول مجموعة قصصية له بعنوان "فجر الغضب" فى عام 2009، ثم أول رواية "رياح آب" فى عام 2013 التى فازت بجائزة الشارقة للإبداع العربى فى العام نفسه. وصلت روايته "ريح الشركي" 2016 القائمة القصيرة فى جائزة الشيخ زايد، فى فئة الكتّاب الشباب، وفازت مجموعته القصصية "تيه" 2016 بجائزة غسان كنفانى للسرد.

هذا ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة الكبرى على خمسين ألف دولار إضافية، وسيجرى الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 22 مايو.