تطورات الحالة الصحية لـ الفنان أحمد حلاوة.. دخل العناية المركزة

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الأخبار التي ترددت حول وفاة الفنان أحمد حلاوة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد «مش عارفة بيجيبوا الأخبار منين، المفروض المصدر النقابة أو أسرة الفنان، مين بيخترع الأخبار»، مضيفة «الفنان أحمد حلاوة متعرض لوعكة وإن شاء الله يمر منها».

وأضافت «بعض المواقع ترغب في الترويج لنفسها، ويجب الاعتماد على المصادر الرسمية في مثل هذه الأخبار»، مشيرة إلى أن قاضت من قبل موقع صحفي كتب خبر كاذب حول وفاتها من قبل لكن الموقع لم يصبح له وجود من الأساس.

وأردفت «الفنان أحمد حلاوة دخل الرعاية المركزة بعد وعكة تعرض لها».

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