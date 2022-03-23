جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية جويل مردينيان، فيديو جديد من سيارتها مع متابعيها، عبر خاصيه الأستوري على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي توب كت بتميم مميز من الصدر من الجلد باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وأنيقة.

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.