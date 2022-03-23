ديانا هشام تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ديانا هشام عدة صور عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت ديانا هشام في الصورة بإطلالة كاجوال، واعتمدت ترك شعرها منسدلا علي الاكتاف، مما نال اعجاب متابعيها.
يذكر أن كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، عن مرورها بأزمة نفسية بعد زيادة وزنها في إحدي الفترات.
وقالت ديانا هشام خلال لقائها في برنامج "البوكس": "وزني زاد في الفترة الأخيرة بسبب استخدامي بعض الأدوية، ومررت بحالة من التعب والإرهاق".
وتابعت: "حالتي النفسية تأثرت بزيادة وزني، وتعرضت للكثير من التنمر، وكانت النتيجة أزمة ثقة بالنفس وهذا سبب قيامي بحذف الكثير من صوري".
أما عن صورتها مع النجم محمد صلاح قالت: "صورتي مع محمد صلاح من أهم الصور التي أحتفظ بها، ويوم ظهورها تحولت إلى "تريند" واضطررت لإغلاق موبايلي".
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