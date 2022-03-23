ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف تطورات حالته بعد شائعة وفاته: على أجهزة التنفس

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت هبة ابنة الفنان أحمد حلاوة، آخر تطورات حالته الصحية، مشيرة إلى أنه حاليًا على أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدة أن الشائعات حول وفاته غير صحيحة، قائلة: «إحنا فينا اللي مكفينا وربنا قادر على كل شيء».
ونشرت ابنة أحمد حلاوة رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» وكتبت: «بابا على أجهزة التنفس، كفاية إشاعات أرجوكم إحنا فينا اللي مكفينا وربنا قادر على كل شيء».
ونفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، عصر الأربعاء، وفاة الفنان أحمد حلاوة، موضحًا أن حالته الصحية حرجة، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج داخل الرعاية المركزة في المستشفي إثر إصابته بفيروس كورونا أدخلته اليوم في «غيبوبة».
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