هل يقصد مسلسل ريهام حجاج؟.. الرئيس السيسي ينتقد ضرب الزوج لزوجته في دراما رمضان (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقد الرئيس السيسي، التركيز على الجوانب السلبية في المجتمع، وبعض الممارسات غير السوية والعنيفة داخل الاَسر، بينها ضرب الزوج لزوجته.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أن ينتبه صناع الدراما أثناء تناول بعض الموضوعات، لا سيما قضية الانتحار وضرب الزوج لزوجته.

وقال السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم الأم المثالية، الأربعاء، إنه تابع منذ شهر أو أكثر حادثتين انتحار لفتاتين نتيجة تعرضهما للتزوير والابتزاز، مضيفًا: «الدراما تنتبه.. وده مش ضد الإبداع بالمناسبة.. إنك تصيغ قيم المجتمع وتشير للحسن فيه أفضل كتير، يعني في بعض الناس بيقولوا ده ضد الإبداع.. أبدًا أبدًا هو أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل بيضرب مراته أو حد بيشتم يعني مش معقول»، موضحًا «أنا بقول حتى لو ده موجود تبقى مرة مش كل مرة».

مسلسل ريهام حجاج

وشهد برومو مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، مشهد عنيف حيث ظهرت الفنانة ريهام حجاج في معظم لقطات البرومو، وجاءت في إحداهم وهي تتعرض للإعتداء بالضرب من قبل زوجها متهمًا أياها بالخيانة، ويدافع عنها الفنان توفيق عبد الحميد بصفته أنه والدها.

وهو المشهد الأكثر عنفًا وتجسيدًا لما أشار له الرئيس اليوم، حيث يقوم الزوج بضرب زوجته الحزام إلى جانب بعض الأقلام على الوجه.

وهو المشهد الذي اعتاد على تقديمه المؤلف أيمن سلامة في أعماله، حيث تشابه هذا المشهد في مشهد سابق قدمته الفنانة غادة عبدالرازق منذ عدة سنوات في مسلسلها “مع سبق الإصرار” إلى جانب الفنان طارق لطفي، وهو المشهد الذي أثار جدلا واسعا انذاك.

جديرًا بالذكر أن مسلسل “يوتيرن”، يشارك في بطولته الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، الذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، كما يشارك في البطولة كل من عبير صبرى وكريم قاسم ومحمود حجازى ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون.