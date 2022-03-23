أول تعليق من سيد رجب على اتهامات طليقته له: تستغل النجاح والقضاء بيننا

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت أميرة بهي الدين، المحامية بالنقض والمستشارة القانونية الخاصة بالفنان سيد رجب، بيانًا رسميًا، بشأن أزمة اتهامات طليقته الأمريكية، بطرده لها من منزله في دهشور؛ بعد انفصالهما مؤخرًا.

وجاء البيان كالتالي: راعنا ما نشر اليوم على الصفحة الشخصية بتطبيق الفيسبوك للسيدة كريستينا نلسون ديفيس، مطلقة الفنان سيد رجب، من ادعاءات غير صحيحة، تمس الحياة الشخصية.. وهي إدعاءات لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع، كما راعنا اختيار المذكورة لعنوان مثير يحمل اسم: كواليس أبو العروسة.. بما تضمنه من إساءة للمسلسل، واستغلالا لنجاحه، ونجاح الفنان سيد رجب فيه؛ بعدما حظي بغالبية مشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره.

وتابع البيان: نؤكد مجددا أن كل ما ادعته مطلقة الفنان سيد رجب، بعيد عن الحقيقة، حيث توجد بينه وبينها خصومة ونزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية؛ بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها.

وواصلت المستشارة القانونية للفنان، في البيان: وانطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة؛ فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته- رغم محاولاته الدؤوبة لحلها ودِّيًّا، وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها؛ تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء- إلا أنها رفضتها جميعا، بما لذلك من دلالات، لا مجال لتفسيرها هنا.

وأضاف البيان: في جميع الأحوال، يؤكد الفنان سيد رجب، امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية؛ حسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم.. ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر؛ يحمل تعمد الإساءة له، واستغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة، والإلتفاف الجماهيري حوله، وهو ما يجعله يحتفظ بكل حقوقه القانونية قِبَل مطلقته بخصوص ما تقدم.

واختتم البيان: في النهاية، يؤكد الفنان سيد رجب، احترامه لجمهوره العريض، وقيَمِهِ الأسرية، واحترامه للقضاء المصري، والتزامه بالخضوع لما ستنتهي إليه الأحكام القضائية في هذا الخصوص.

وعلى جانب آخر، سبق أن تحدثت كيكي نيلسون، طليقة الفنان سيد رجب، عن تفاصيل الخلافات بينهما بعد طلاقها غيابيا، وكتبت على حسابها على فيسبوك: سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور، وينكر أن لي أي حقوق فيها في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن الرجل الذي تزوجته ووثقت به، منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور، للتأكد من أن كل شئ على مايرام.

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