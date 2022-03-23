بينها ملاك وعبدالرسول.. السعودية تحرم إطلاق بعض الأسماء على المواليد الجدد وتضع ضوابط جديدة

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للضوابط في السعودية، منذ ساعات، قائمة تحرم استخدام اسم ملاك أو إطلاقه على مواليد جدد.في المقابل وضعت مجموعة من الضوابط التي يتم من خلالها اختيار اسم المولود الجديد وتسجيله، مثل الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا.

وذلك من خلال تغريدة على حساب وزارة الداخلية السعودية الرسمي عبر موقع التغريدات «تويتر».

وشملت الضوابت: تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة في المجتمع مثل «البراء، العنود، الجوهرة، الوليد…».

كذلك يشترط أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة «السيد»، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل «المعروف بكذا..».

فيما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: محمد صالح، محمد مصطفى، ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: «عبدالرسول».

كما أفادت الأحوال المدنية بأنه يمنع تسجيل اسم «ملاك» وذلك لصدور فتوى تحرم التسمية به، وذلك يرجع إلى أن مخلوق نوراني يخلو من الصفات السيئة أو الشوائب، ففي الدين يعني ملاك التقى والورع، ويعني أيضًا في اللغة العربية الأساس والقوام.

ويعتبر اسم ملاك علم مذكر أو مؤنث، فهو يصلح أن يطلق على الجنسين، اسم من أصول عربية وهو يعني في المعجم العربي الصفاء والطهر والنقاء، فهو اسم مفرد لكلمة الملائكة.

بالإضافة إلى أنه لا يحبذ الكثير من علماء الدين تسميته، وذلك بسبب أن الشخص الذي يسعى إلى تسميته يزكي نفسه والمقصود أنه يريد التشبه بالملائكة، فهو يعتبر نوع من المبالغة.