فنانون تسببوا في انتشار شائعة وفاة أحمد حلاوة.. وأشرف زكي: “حالته حرجة ادعو له”

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأنباء التي ترددت عن وفاة الفنان أحمد حلاوة.

وعبر أشرف زكي في تصريحات صحفية عن إنزعاجه من انتشار تلك الأخبار، مؤكدا أنها شائعة سخيفة.

وتابع، إن الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة حرجة بشكل كبير، معربًا عن استيائه بشكل كبير من تلك الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، معلقًا: الحالة حرجة ادعوله.

شائعة وفاة أحمد حلاوة

ترددت شائعات منذ قليل، حول وفاة الفنان أحمد حلاوة؛ بسبب تدهور حالته الصحية، وصراع طويل مع فيروس كورونا؛ مما أفزع الكثير من جمهوره، وكذلك زملائه بالوسط الفني.

وجاءت هذه الشائعة، على ألسنة الكثير من نجوم الفن، أولهم: الفنان محمد محمود، الذي كتب منشورا، عبر صفجته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال خلاله: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان القدير أحمد حلاوة في ذمة الله.

ومثله أيضا، الفنان الشاب عصام السقا، الذي كتب منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: رحمة الله عليك، أطيب قلب وإنسان بمعنى الكلمة، هتوحشنا يا حبيبي، البقاء لله.

كما نعت الفنانة بدرية طلبة، الفنان أيضا وكتبت عبر فيسبوك: ” لاحول ولاقوة الابالله الاستاذالفنان أحمد حلاوة في ذمة الله دعواتكم بالرحمة والمغفرة”.

يأتي ذلك بعد أيام من نفي أحمد حلاوة لشائعة وفاته بنفسه في تسجيل صوتي نشره عبر فيسبوك، وأكد تعافيه من فيروس كورونا، مع استمرار معاناته من مضاعفات المرض.

وشارك الفنان الكبير أحمد حلاوة، مؤخرا في حكاية “90 يوم” ضمن حكايات مسلسل “ورا كل باب”، بطولة نضال الشافعي، أحمد رفعت، ميمي جمال، عفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.

وتحدث أحمد حلاوة في أخر مقابلة له قبل أزمته الصحية لبرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، عن مشواره حياته، والجوانب الشخصية والفنية بها، وقال إنه يشارك في الأعمال التي يحبها، وأجاب على سؤال عمرو الليثي حول دوره الأقرب لقلبه من بين أعماله في شهر رمضان الماضي قائلا:”كلهم اصل أنا فيا عيب لو منسجمتش مشتغلش ودي مشكلة مش مفترض في الاحتراف اعمل كده”.

وتابع “بس أنا مش هاكل أكتر ما اكلت ومش هشتغل اكتر ما اشتغلت ومش هقدم أعمال أكتر ما عملت فلو العمل فانا بشتغل بمزاج جامد وبحب”، ليوجه الليثي السؤال بطريقة مختلفة وقال “طيب ايه اكتر حاجة عملتها بمزاج” رد أحمد حلاوة قائلا أن الاختيار هو الأقرب لقلبه

قال “الشخصية كان تقديمها غير مألوف لكن في المسلسل تم تقديم المسيحي بشكل مختلف واظهروا قيمة الحب والصداقة ودة اللي كان المؤلف والمخرج عايزين يظهروه”

كما أكد على حبه واعتزازه بالأعمال التي قدمها مع عادل إمام مثل دوره في مسلسل “العراف” .