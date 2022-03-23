أشرف زكي يكشف عن التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد من أخبار عن وفاة الفنان أحمد حلاوة، منوها إلى أن الفنان حالته حرجة للغاية، ويوجد في أحد المستشفيات.

وأكد أن ما يتم تداوله عبر صفحات الفنانين عن وفاته ليس صحيحًا، مطالبًا الجمهور بالدعاء له.

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