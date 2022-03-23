شاهد.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. وتألقت إيمان العاصي، بإطلالة كاجوال بسيطة، وكتبت معلقة من خلال صورتها: الأشخاص السامون الذين يتصرفون كضحية هم أطراف الضحية.

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