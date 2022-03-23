شاهد.. ريهام سعيد تهنئ روجينا على مسلسل ”انحراف”

هنأت الإعلامية، ريهام سعيد، الفنانة روجينا،علي مسلسلها الرمضاني الجديد"انحراف"،وكتبت لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:ربنا يوفقك و تكسري الدنيا. لترد روجينا عليها معلقة:ياحبيبتى ياريهام مبرووووووووووك علينا انحراف ان شاء الله تكسرى الدنيا .

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