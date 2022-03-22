نجم ذا فويس كيدز أحمد السيسي يكشف كواليس تعامله مع تامر حسني

كشف الطفل أحمد السيسي، نجم برنامج المواهب «ذا فويس كيدز»، كواليس لقائه الفنان تامر حسني في برنامج اختيار الأصوات، مؤكدًا أنه يحبه منذ مدة كبيرة؛ لكنه لم يتعامل معه حتى الأن.

وقال أحمد السيسي، خلال لقائه مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إنه يحب الفنان تامر حسني «من زمان»، مؤكدًا أنه يسمع أغاني راب معينة لبعض المغنيين، ولم يلتق تامر حسني سوى مرة واحدة في برنامج المواهب؛ واختار أن يكون ضمن فريقه آنذاك.

وأضافت مروة فاروق، والدة الطفل أحمد، أن مدرسة الموسيقى بمدرسة أحمد هي التي اكتشفت موهبته الغنائية «كان في كي جي 2»، وهي التي قدمت له في برنامج ذا فويس كيدز «خدته في الحفلات المدرسية، ولفت نظرها لأنه كان غير الولاد».