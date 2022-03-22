أسماء جلال ضيف شرف ”الكبير أوي 6” و”سوتس بالعربي”

تحل الفنانة الشابة أسماء جلال ضيفة شرف في مسلسل "الكبير أوي 6"، حيث تظهر في عدد من حلقات المسلسل، حيث تم الاستعانة بضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وعدد من النجوم، وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.

وعلى صعيد آخر؛ ظهرت أسماء جلال في برومو مسلسل "سوتس بالعربي"، وهو فورمات النسخة الأمريكية التي تحمل نفس الأسم، حيث تتواجد كضيف شرف في العمل، ويشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين وأحمد داوود، وصبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

ويذكر أن أسماء جلال كانت ستتواجد في رمضان من خلال المشاركة في طبولة مسلسل "لام شمسية" قبل أن تعلن الشركة المنتجة تأجيل العمل لرمضان المقبل نظرًا لضيق الوقت، ويشارك في بطولة لام شمسية كل من منى زكي، إياد نصار، أحمد رزق، سوسن بدر، أسماء جلال، وهو ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.