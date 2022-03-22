شيرين وجدي تعود للغناء بعد غياب 16 عامًا بتتر مسلسل ليلى علوي وتكشف دور رامز جلال في عودتها

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة شيرين وجدي عودتها للساحة الغنائية بعد 16 عاماً من الغياب، وذلك من خلال غنائها لتتر مسلسل دنيا تانية المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2022.

وكشفت شيرين وجدي في لقاء لها مع برنامج ET بالعربي عن أسباب عودتها، مشيرة إلى أن الفنان رامز جلال هو من حاول كثيراً إقناعها بالعودة ونجح بالفعل في النهاية.

ولفتت إلى أن رامز جلال بدأ في الضغط عليها خلال الشهرين الماضيين وتواصل معها كثيراً، وألح عليها للموافقة على العودة للغناء من جديد.

ووجهت شيرين وجدي الشكر إلى رامز جلال لمساندته لها ووقفوه بجانبها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن كلمات تتر مسلسل دنيا تانية واللحن شجعوها على العودة مرة أخرى، فضلاً عن العاملين في المسلسل الذين كانوا بمثابة حافز ودافع لها، معتبرة أنهم كانوا أحد أسباب الضغوطات بجانب رامز جلال التي أقنعتها بالعودة.

ووحول كواليس اختيارها للعمل، قالت شيرين إن بطلة العمل، الفنانة ليلى علوي، كانت من ضمن من رشحوها لغناء تتر المسلسل، معبرة عن سعادتها الكبيرة أن تكون عودتها من خلال غناء تتر للفنانة ليلى علوي.

شيرين وجدي تكشف سبب اختفائها

وكشفت شيرين وجدي أنها تلقت الكثير من العروض للعودة والمشاركة خلال السنوات الماضية التي غابت فيها عن الساحة الفنية لكنها كانت قد تركت فكرة الغناء خلال هذه الفترة ولم تجد ما يشجعها على العودة، وهو ما جعلها تغيب هذه المدة.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة والفنانة شيرين وجدي، كان منذ قرابة 16 عاماً، عندما قدمت ألبومها الأخير قبل فترة الغياب وكان بعنوان ليالي حياتي عام 2006.

وكانت شيرين وجدي كشفت في آخر ظهور لها عام 2018 سبب ابتعادها عن الغناء وقتها، مشيرة إلى أن الظروف الأسرية التي مرت بها عقب المشاكل القضائية التي واجهت زوجها رجل الأعمال إيهاب طلعت تسببت في تشتت أفراد عائلتها، وهو ما جعلها تبتعد عن الغناء وتحاول التعايش مع تلك المشاكل والأزمات.

وتر مسلسل “دنيا تانية” الذي كان سببا في عودة شيرين وجدي للغناء، من ألحان الملحن عمرو مصطفى وتوزيع وجدي الفوي، وكلمات مصطفى ناصر.

ويعد المسلسل أيضاً عودة ليلى علوي في موسم دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات، والذي كشفت عن بعض أحداثه حيثت تؤدي دور “دنيا سالم” وهي مديرة لإحدى المدارس الدولية، ومتزوجة من “بدر”، الذي يؤدي دوره الفنان فراس سعيد، ولديها منه ولدان.