رسميًا.. هند صبري تعلن عن إنتاج الموسم الثاني من “البحث عن علا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت النجمة هند صبري عن خبر سار لمحبي مسلسل “البحث عن علا” الذي عُرض مؤخرا عبر منصة Netflix.

قالت هند صبري في فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: “طبعا هنكمل، علا قصتها لسه مخلصتش، ومش هي اللي علمتنا إن نهاية قصة هي بداية لقصة جديدة؟ يبقى عشان علا تاخد فرصتها التانية، لازم يبقى في موسم تاني من (البحث عن علا)”.

وأضافت: علا عبد الصبور مكملة معكم في موسم جديد من “البحث عن علا”، حصريا على Netflix، استنونا.

ومسلسل “البحث عن علا” تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات، ومكون من 6 حلقات.

شخصية “علا عبد الصبور” سبق وأن قدمتها هند صبري في مسلسل “عايزة أتجوز” الذي تم عرضه في 2010، وانتهى بزواج علا من العريس الأخير الذي جسد شخصيته هاني عادل، وفي “البحث عن علا” تبدأ الأحداث بإعلان الزوج رغبته في الحصول على الطلاق من زوجته، لننتقل إلى مغامرة جديدة نرى فيها شخصية “علا” في حياة مختلفة.