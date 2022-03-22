الشيف غادة التلي تتعرض لحادث سير مروع

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا عبر قناة سي بي سي، لحادث سير مروع، أدى إلى تدمير سيارتها.

وشاركت التلي متابعيها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، بعض الصور من الحادث، الذي لم تكشف عنه أية تفاصيل.

وعلقت غادة التلي على الصور: الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.

وعلى الفور انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها، والتي جاءت كالتالي: الله أكبر حمد الله على سلامتك فداكي، ربنا يحفظك ويبارك في صحتك، يا ستار يارب، فداكي حبيبتي أنتي وأولادك، ألف سلامة عليكي.

وغادة التلي هي شيف ومقدمة برنامج زعفران وفانيلا، الذي يذاع عبر قناة سي بي سي، وهي في الأصل أردنية – مصرية، قضت حياتها تستكشف وتتعلم أشهى الوجبات، والوصفات الموجودة في العالم العربي.

معلومات عن الشيف غادة التلي

وقدمت الشيف غادة التلي، من خلال برنامجها زعفران وفانيلا، أشهى الأكلات على التلفزيون الأردني والمصري، ولها جمهور واسع في الأردن ودول الشام أيضًا، ويتابعها عدد كبير من السيدات، اللاتي يحرصن على متابعتها، وتقليد تلك الوصفات التي تقدمها بالبرنامج.

وقدمت غادة التلي العديد من البرامج طوال مشوارها، منها برنامج مشروع شيف مع مندي، وملكة المطبخ، وجميعها نالت إعجاب واستحسان العديد من متابعيها.